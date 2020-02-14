Путин обсудил с постоянными членами СБ потенциальное влияние коронавируса на мировую экономику

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ потенциальное влияние ситуации с коронавирусом на мировую экономику. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что на оперативном совещании также обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня, а также напряженная обстановка вокруг Идлиба, которая вызвана активной деятельностью террористических группировок.

«Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике», - отметил представитель президента.

На оперативном совещании также присутствовали председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

По последней информации, от нового типа коронавируса скончались 1384 человека, заражены почти 64,5 тысячи.