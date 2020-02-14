Мишустин поручил министерствам представить варианты отмены ограничений по ряду лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам представить варианты о возможности отмены ограничений по ряду лекарств.

Предложения должны поступить сроком до 12 марта 2020 года. Разработать их должны Минздрав РФ, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и ФАС РФ. Возможная отмена ограничений может коснуться препаратов, используемых при социально-значимых заболеваниях.

Также глава кабмина РФ отдельно поручил Минфину и Минздраву до 1 марта разработать предложения о возможности лечения онкобольных в домашних условиях теми же лекарственными средствами, которые использовались при стационарном лечении.

«Представить предложения о внесении изменений в законодательство РФ, предусматривающих возможность продолжать применение в амбулаторных условиях лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, который применялся в условиях стационара, при наличии соответствующего решения врачебной комиссии», - говорится в сообщении Мишустина.

Ранее глава кабмина поручил Росздравнадзору контролировать ситуацию по вопросу лекарств для онкобольных детей. Об этом он заявил во время совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой и врачами-онкологами.