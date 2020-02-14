В Третьяковке прокомментировали сообщения о дезинфекции из-за коронавируса

Администрация Третьяковской галереи отрицает, что в здании музея будет проходить дезинфекция из-за нового коронавируса. При этом в Третьяковке подтвердили «Звезде» планы провести санитарные мероприятия, однако отметили, что они будут связаны с борьбой с грызунами и паразитами.

Ранее в Сети появилась информация, что Третьяковскую галерею продезинфицируют из-за коронавируса. Отмечалось, что специалисты якобы планируют обработать все поверхности в музее, а для объектов, требующих особой аккуратности, будет привезена паровоздушная дезинфицирующая камера.