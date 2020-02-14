Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Третьяковке прокомментировали сообщения о дезинфекции из-за коронавируса

Роман Захаров
14:23 14.02.2020
Санитарные мероприятия в музее действительно проведут, однако они будут связаны с борьбой с грызунами.
В Третьяковке прокомментировали сообщения о дезинфекции из-за коронавируса
© Фото: РИА Новости, Владимир Соломонов

Администрация Третьяковской галереи отрицает, что в здании музея будет проходить дезинфекция из-за нового коронавируса. При этом в Третьяковке подтвердили «Звезде» планы провести санитарные мероприятия, однако отметили, что они будут связаны с борьбой с грызунами и паразитами.

Ранее в Сети появилась информация, что Третьяковскую галерею продезинфицируют из-за коронавируса. Отмечалось, что специалисты якобы планируют обработать все поверхности в музее, а для объектов, требующих особой аккуратности, будет привезена паровоздушная дезинфицирующая камера.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.02.2020, 10:04
Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции
Дата14.02.2020, 07:25
Стрельба в движении: танкисты на Дальнем Востоке начали подготовку к АрМИ-2020
Дата14.02.2020, 13:23
Алексей Морозов избран президентом КХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.02.2020, 15:01
Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух
Дата14.02.2020, 06:33
Сгоревшие в огне устрашения: 75 лет назад авиация США и Британии полностью уничтожила Дрезден
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:12 В стране и мире
Путин обсудил с членами Совбеза обстановку вокруг Идлиба
14:54 В стране и мире
При жесткой посадке вертолета Ми-8 в ЯНАО двух человек зажало внутри
14:48 В стране и мире
Путин обсудил с постоянными членами СБ потенциальное влияние коронавируса на мировую экономику
14:40 В стране и мире
Мишустин поручил министерствам представить варианты отмены ограничений по ряду лекарств
14:40 Спорт
В «Зените» не подтвердили новости об аренде Кокорина
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Астероид с собственным спутником пролетел мимо Земли
Видео
«Идем в проход»: момент сильного землетрясения на Курилах попал на видео
Видео
Бронетанковое сердце: военнослужащий сделал своей девушке необычное предложение
Видео
Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке
Видео
«Толстоватые ноги»: почему пристыдившая ученицу директор школы в Петрозаводске возмутила Сеть
«Неубиваемый»: ППШ испытали на прочность, выпустив из него около тысячи патронов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.