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«Дорога памяти»: Валерия рассказала, как ее дед под бомбежками доставлял продукты на фронт

Ирина Лосик
Мария Барабанова
14:07 14.02.2020
Дед певицы Иван Перфилов работал машинистом на Сталинградской железной дороге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном участникам Великой Отечественной войны, историю своего деда рассказала певица Валерия.

«Мой дедушка, Перфилов Иван Тимофеевич, уроженец города Аткарска. В этом же городе в  Саратовской области он жил и работал во время войны. Работал машинистом на Сталинградской железной дороге и возил грузы по этому направлению - во время войны, во время самых ожесточенных боев Сталинграда. Он не воевал с оружием, но у него была своя миссия. Под бомбежками, под обстрелами он доставлял необходимые продукты на фронт. Дедушка не очень любил рассказывать об этом, да и я была маленькая, когда он умер. После войны он был награжден Орденом Ленина», - поделилась Валерия.

По словам народной артистки России, Девятое мая - это самый большой праздник для ее семьи.

«Это тот самый день, когда мы вспоминаем эту семейную историю, ее прекрасно знают наши дети. Они помнят, они чтят память. Наверное, это самое важное, ведь человек жив, пока жива о нем память», - сказала певица.

Поделиться историей своих родственников-фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны может любой желающий. На сайте Минобороны России открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. После проверки они войдут в одноименную мультигалерею, которая строится в филиале Центрального музея ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Музей откроют к 75-летию со Дня Победы.  

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