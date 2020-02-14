СК возбудил дело по факту избиения родителями двух детей в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения родителями двух несовершеннолетних детей. По версии следствия супружеская пара систематически издевалась над ними. Сейчас дети госпитализированы и проходят курс обследования и лечения.

«В настоящее время мать детей установлена и доставлена в подразделение ведомства, с ней проводятся следственные действия. Следователи принимают все необходимые меры к установлению местонахождения отца», - говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования будут проверены условия, в которых содержались и воспитывались дети. Следователи детально разберутся в обстоятельствах произошедшего.

Кроме того, будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики, которые несут ответственность за контроль условий жизни и воспитания детей в конкретной семье.