СМИ: сирийские ПВО отражают удар по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаку на Дамаск, сообщило в ночь на пятницу, 14 февраля, агентство SANA.

По информации агентства, удалось сбить несколько объектов. Сообщается, что самолеты, наносящие удары по Дамаску, заходят с территории, оккупированной Израилем, Голанских высот. На данный момент сирийская сторона не уточняет, кто именно наносит удар.

Последняя ракетная атака на Дамаск и его окрестности произошла 6 февраля. Тогда сообщалось, что удар наносился со стороны Израиля по западным районам сирийского государства. Тогда сирийским ПВО удалось сбить большинство ракет прежде, чем они достигли целей.