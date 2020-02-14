В Кремле прокомментировали инициативу по учреждению выходного дня для голосования по Конституции

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации зачтут работающим гражданам страны как обычный выходной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что эти детали прорабатывались до сих пор, поэтому еще предстоит как-то определиться. Но в данном случае совершенно очевидно: если речь идет о выходном дне, тем более, самостоятельном выходном дне, который далее не будет вычитаться из каких-то грядущих выходных, то, соответственно он будет так же объявлен, как другие выходные дни со всеми остальными режимами оплаты», - заявил Песков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что в бюллетене будет всего один вопрос с двумя вариантами ответа: «да» или «нет».

Внести поправки в Конституцию предложил президент страны Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.