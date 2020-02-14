Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию
Организацией подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию будет заниматься ЦИК.
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Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию страны. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в основной закон страны президент России возложил на ЦИК.