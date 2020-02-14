В Челябинске полыхает цех по производству пластиковой посуды на Троицком тракте. Площадь возгорания составляет более двух тысяч квадратных метров, сообщают в региональном МЧС.

На место происшествия прибывают спасатели и сотрудники пожарной охраны. Тем временем, клубы черного и едкого дыма видно из любой точки города.

«На текущий момент площадь пожара составляет 2500 квадратных метров, применяются все меры к его скорейшей локализации и ликвидации. Создано несколько боевых участков, работает высотная техника, звенья газодымозащитной службы», - говорится в сообщении МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Борьбу с огнем ведут 86 человек и 24 единицы специальной техники, ведется мониторинг состояния воздуха в районе пожара.