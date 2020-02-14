В Кремле уверены, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников российского посольства, а также всех граждан РФ, находящихся на турецкой территории. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также перенаправил в Министерство иностранных дел вопрос журналистов о необходимости рекомендовать российским туристам не посещать сейчас Турцию или ввести какие-либо ограничения.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал об угрозах, поступающих ему в интернете в связи с обострением ситуации в Идлибе. Дипломат при этом напомнил, что подобное происходило пять лет назад из-за Алеппо и впоследствии в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов.

Ситуация в Сирии обострилась из-за гибели турецких военнослужащих. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского лидера Владимира Путина оказать давление на официальный Дамаск для того, чтобы сирийская армия прекратила наступление и отошла от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае, по его словам, Турция будет вынуждена дать военный ответ.