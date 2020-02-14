Выходной день: в Совфеде рассказали, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

День голосования по поправкам в Конституцию будет выходным, однако это сделают не за счет других нерабочих и праздничных дней. В самом бюллетене для голосования будет всего один вопрос с двумя вариантами ответа: «да» или «нет». Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сам день для проведения голосования будет выбран таким образом, чтобы гражданам страны было удобно прийти на избирательные участки, добавил он.

В бюллетенях будет приведена исчерпывающая информация о поправках в главный документ страны, по которым предлагается проголосовать. Кроме того, специально для россиян, разработают мобильное приложение, в котором в доступной форме разъяснят суть предлагаемых новелл.

Внести поправки в Конституцию предложил президент страны Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию. После этого была создана рабочая группа по подготовке поправок, в которую вошли авторитетные юристы, экономисты, спортсмены и общественники.