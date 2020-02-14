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Астероид с собственным спутником пролетел мимо Земли

Роман Захаров
11:55 14.02.2020
Следующее сближение астероида с нашей планетой произойдет в 2022 году.
© Видео: space.com © Фото: pixabay

Обладающий спутником астероид в конце января прошел на расстоянии 4,3 миллиона километров от Земли. Ранее неизвестное науке небесное тело было обнаружено 27 января во время наблюдений с телескопа Мауна-Лоа в штате Гавайи. Пришелец получил обозначение 2020 BX12. Ученые установили, что этот астероид совершает полный оборот вокруг Солнца за 2,02 года.

При дальнейших наблюдениях за небесным телом, диаметр которого составляет 165 метров, удалось выяснить, что вокруг него вращается обломок диаметров 70 метров. Расстояние между ними составляет 360 метров, а продолжительность одного оборота - 40-50 часов. Следующее сближение астероида с нашей планетой произойдет в 2022 году, сообщает портал Space.com.

В октябре этого года рядом с Землей пролетел гигантский астероид 1998 HL1. В следующий раз это небесное тело сблизится с планетой примерно через один год и пять месяцев с момента последнего сближения.  По словам астрономов, 1998 HL1 относится к типу Аполлона. Эти астероиды движутся по орбите, которая пересекает земную, а значит, не исключен риск столкновения.

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