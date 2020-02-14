В посольстве России в Турции рассказали о принятых после поступления угроз мерах

Российское посольство принимает все необходимые меры безопасности после поступивших в адрес посла РФ в Турции Алексея Ерхова угроз. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Она отметила, что турецкие власти извещены об инциденте и гарантировали содействие и всю необходимую помощь в охране российского дипломатического ведомства.

«Ситуация в последнее время обострилась, в связи с чем мы обратились к турецким властям. Отметим, что турецкие власти восприняли наше обращение с пониманием, принимаются все необходимые меры безопасности, как со стороны посольства, так и со стороны местных властей», - сообщила Ирина Касимова.

Ранее стало известно, что обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб вызвало всплеск антироссийских настроений в турецких социальных сетях. В адрес российского посла поступают угрозы физической расправы.

Ситуация в Сирии накалена до предела из-за гибели турецких военнослужащих. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского президента Владимира Путина оказать ему содействие и надавить на официальный Дамаск для того, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла от турецких наблюдательных пунктов. Сложившуюся ситуацию Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обстоятельно обсудили по телефону.