Не оказал сопротивления: опубликованы кадры задержания финансиста ИГ* в Подмосковье

Опубликованы кадры задержания в Подмосковье финансиста запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГ*.

Благодаря незаконным схемам, мужчине удалось собрать более 25 миллионов рублей на нужды боевиков. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек, которые не оказали сопротивления силовикам, сейчас выясняется степень их причастности к незаконной деятельности.

В ходе обыска в квартире задержанных были найдены мобильные телефоны, банковские пластиковые карты, документация, крупные суммы денег. В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело.

*ИГ – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.