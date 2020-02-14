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Под угрозой две трети населения Земли: в ВОЗ дали прогноз по коронавирусу

Тамара Астапенкова
00:55 14.02.2020
Исследования показывают, что инфицированный может заразить двух или трех человек.
Под угрозой две трети населения Земли: в ВОЗ дали прогноз по коронавирусу
© Фото: Walid Berrazeg globallookpress

Новым типом коронавируса могут заразиться до двух третей населения планеты. Такие цифры озвучил советник ВОЗ вирусолог Айру Лонджини, отслеживающий этапы распространения инфекции в Китае.

По мнению ученого, карантин поможет замедлить распространение болезни. Но необходимые меры были предприняты уже после того, как коронавирус COVID-19 распространился по территории Китая и за его пределами.

Свои предположения о распространении инфекции вирусолог построил на исследованиях, согласно которым один инфицированный может заразить двух или трех человек. И пока врачи смогут уменьшить этот показатель вдвое, треть населения земли будет иметь положительный результат на коронавирус, приводит мнение советника ВОЗ Bloomberg.

В Китае 13 феврали изменили методику диагностики коронавируса, в результате количество зараженных за сутки заметно возросло. По мнению вирусолога, отследить распространение коронавируса довольно сложно, так как не хватает тестов для выявления заболевания на ранней стадии, когда она протекает относительно легко.

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