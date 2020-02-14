Сбербанк проверит информацию СМИ об утечке данных клиентов

Служба безопасности Сбербанка проверяет поступившую информацию об утечке данных своих клиентов. Отмечается, что речь идет о данных, появившихся в продаже на черном рынке и относящихся к 2015-2016 годам. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Ежедневно в Сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идет речь в публикации. Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015-2016 годам», - цитирует ТАСС сообщении пресс-службы.

В пресс-службе подчеркнули, что Сбербанк не является источником утечки и обещали принять все необходимые меры для безопасности клиентов и их данных.