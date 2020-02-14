Экс-сотрудник прокуратуры задержан в Северной Осетии за убийство сожительницы

Бывший работник прокуратуры задержан в Северной Осетии по подозрению в убийстве сожительницы. Об этом говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

По данным следователей, 4 января в селе Кобань Пригородного района пропала 44-летняя женщина. Ее тело удалось найти только 13 февраля во время осмотра территории дома, где она проживала с сожителем. Труп был закопан в землю. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 57-летний бывший сотрудник прокуратуры Северной Осетии, с которым проживала потерпевшая», - информирует Следственный комитет.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.