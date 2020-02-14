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Первая совместная работа художников СССР и США: в Петербурге пытаются сохранить старейшее граффити в городе

Роман Закурдаев
10:44 14.02.2020
Чтобы роспись попала в программу реставрации, специальная комиссия должна признать полотно культурной ценностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первое в истории Санкт-Петербурга граффити, которому в этом году исполняется 30 лет, собираются восстановить. Оно расположено на стене одного из домов на Васильевском острове. Изображение ценно не только с точки зрения искусства, но и как историческое событие ведь это была первая работа советских и американских художников в 1990 году.

Сейчас голубоглазая Богиня Воды, которую петербуржцы часто принимают за Будду, держится на брандмауэре из последних сил. Художник и реставратор Александр Анисин готов ее восстановить.

«Памятник того времени. Памятник, который будет рассказывать будущим поколениям, чем жили люди в то время, о чем переживали», - говорит Анисин.

Уже в то время люди переживали об экологии, а точнее о загрязнении водных ресурсов и нехватке питьевой воды. Так родился совместный советско-американский проект художников Ленинграда и Сан-Франциско «Все за одну землю».

Буйство красок среди строгой архитектуры в культурной жизни тогда еще Ленинграда стало событием революционным. Один из авторов полотна - художник Николай Богомолов - с удивлением вспоминает о том, что партийные чиновники поддержали смелый замысел гостей из Калифорнии.

«Поскольку у нас город северный, мало ярких красок, и к тому же мы понимали, что время берет свое и цвета выцветают, поэтому изначально она была такой яркой», - рассказал Богомолов «Звезде».

Краски, кстати, все необходимые для работы материалы тогда, в 1990 году, из Сан-Франциско привезла  с собой известная американская художница-монументалист Сюзен Сервантес. Именно она придумала концепцию «Вода-это жизнь».

«Я хотела, чтобы в этом рисунке были элементы русского происхождения. Поэтому я предложила нарисовать русалку, как известного героя русских сказок. Древо жизни из ее головы символизирует новую жизнь. А русалка спасает водный мир», - объяснила американская художница.

Если вода-это жизнь, то реставрация - это деньги и время. Последнего у инициаторов сохранения росписи не так много. Дом, где нарисовано граффити, исторический, постройка начала ХХ века. Его включили в масштабную городскую программу реставрации и уже в следующем году здесь начнутся работы.

Чтобы роспись попала в программу реставрации, специальная комиссия должна признать  полотно культурной ценностью. Среди других вариантов: финансовая помощь спонсоров и восстановление стрит-арта за счет собственников  дома. Уже запланировано общее собрание жителей, где обсудят дальнейшую судьбу Богини Воды и ее сказочного окружения.

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