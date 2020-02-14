ФСБ задержала в Подмосковье финансиста ИГ*
В Подмосковье задержан финансист запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство»*, которому удалось собрать на нужды боевиков более 25 миллионов рублей.
Специальную операцию организовали и провели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).
«Пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации "Исламское государство"*», - говорится в релизе силовиков.
В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. Не исключено, что в законспирированную ячейку входили и другие члены банды, о судьбе которых пока не сообщается.
*ИГ, Исламское государство - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.