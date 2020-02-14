ФСБ задержала в Подмосковье финансиста ИГ*

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. Не исключено, что в законспирированную ячейку входили и другие члены банды, о судьбе которых пока не сообщается.

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