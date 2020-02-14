Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В состав Совета и его президиума вошли председатель СКР Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков, помощник главы государства Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин и министр юстиции Константин Чуйченко. Также, в состав Совета по согласованию вошел генпрокурор России Игорь Краснов.