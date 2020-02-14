Пилотам ВВС США разрешили носить хиджабы, бороды и тюрбаны

ВВС США обновили политику в отношении дресс-кода для военнослужащих, включив в него бороды, тюрбаны и хиджабы. Таким образом, в армии Соединенных Штатов пошли навстречу сикхам и мусульманам, которые находясь на службе желают надевать предметы веры.

Ранее сихки и мусульмане были вынуждены запрашивать индивидуальные разрешения на ношение тюрбанов, хиджабов и бород. Этот процесс мог растянуться на несколько дней, сообщает CNN. Решение Пентагона уже одобрили мусульманские правозащитники.

«Мы поддерживаем эти новые принципы, как шаг навстречу военнослужащим всех конфессий», - говорится в заявлении Ибрагима Хупера, директора по национальным коммуникациям Совета американо-исламских отношений.

Правозащитники уверены, что американское Минобороны должно проводить более гибкую политику в отношении разных конфессий, представители которых несут службу в рядах армии США. Они призывают Пентагон распространить это решение на все виды войск и силовых подразделений.