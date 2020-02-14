Путин рекомендовал присвоить имя Юрия Лужкова Московскому университету управления
Глава государства также рекомендовал правительству Москвы установить мемориальную доску на доме, где жил Лужков.
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Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил бывший мэр столицы Юрий Лужков, а также о присвоении его имени Московскому университету управления. Указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.
Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Церемония прощания с ним прошла в храме Христа Спасителя, на которую приехали многие политики, деятели культуры и сотни москвичей. Похоронили бывшего градоначальника на Новодевичьем кладбище российской столицы.