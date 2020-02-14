«Всплеск русофобии»: посольство РФ дало оценку новым санкциям США

Очередным всплеском русофобии назвали в посольстве РФ в США новые американские санкции против трех российских компаний. В диппредставительстве рассматривают ограничения, как попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов.

«Усматриваем в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий», - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованного в Facebook

Под ограничительные меры США попали «Кумертауское авиационное производственное предприятие», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторское бюро приборостроения». В Госдепе пояснили, что санкции связаны с нарушением национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

«Хотели бы напомнить коллегам в Вашингтоне, что применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совет Безопасности ООН. И для этого нужны веские основания. Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила», - подчеркнули в российском посольстве.

Известно, что ограничения будут действовать в течение двух лет. Их может отменить или сократить своим решением госсекретарь Майк Помпео. В этот же список попали еще несколько китайских компаний.