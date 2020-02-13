Оставившего детей в Шереметьево отца задержали

Оставившего детей в столичном аэропорту Шереметьево Виктора Гаврилова задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом он сам рассказал «Звезде», не уточняя каких-либо подробностей произошедшего.

Информацию о задержании мужчины подтвердил его адвокат. По словам юриста, его подзащитному вменяют статью 158 УК РФ (Кража).

«Вменяют якобы 158 статью УК РФ (Кража). Сейчас проходит допрос в СУ СК по Хабаровскому краю. Якобы он украл денежные средства, что не соответствует действительности. В свете той ситуации, которая разворачивалась с детишками, необходимы основания для его задержания. Вот такое придумали основание», - объяснил защитник в беседе со «Звездой».

Инцидент в Шереметьево произошел 26 января. Прилетевший вместе с детьми из Хабаровска мужчина бросил их в аэропорту. В рюкзаке одного из мальчиков он оставил записку, в которой сообщал, что у него нет средств на содержание семьи. Позже выяснилось, что мать детей была не в курсе происходящего - с мужем она развелась, а с сыновьями не поддерживала связь.

Позже мужчина самостоятельно явился в СК РФ, увидев, какой резонанс вызвало это происшествие, а детей впоследствии передали бабушке по материнской линии.