Жизнь под грифом «секретно»: что рассказывал о своей службе легендарный разведчик Ботян

Знаменитый разведчик Алексей Ботян - ровесник революции, проживший больше века и ушедший из жизни сегодня утром. Не так давно президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил ему звание Героя России и лично вручил Золотую звезду в Кремле.

«Воевать я начал 1 сентября 1939 года, мне тогда было 22 года», - вспоминал герой.

В свои 22 года Алексей Ботян служил в польской армии, командовал зенитным орудием, сбил три немецких самолета. Он родился на территории, которая в 1920 году отошла Польше, но уже в 1939 получает советский паспорт, становится офицером разведки. Ботян знает три языка, детство провел среди поляков, в техникум поступил в Чехии, жил среди судетских немцев.

«Если я владел немецким языком, то можно по мне было сказать, что я немец. По крайней мере, я не заметил, чтобы было подозрение», - рассказывал Ботян.

Легендарный советский разведчик ведь вырос в деревне. С юных лет помогал по хозяйству, пас коров, трудился в поле. Оттуда, родом из детства, отменное здоровье и физическая подготовка.

«Я любил спорт и сам занимался, бегал очень хорошо. Я знаю, что стометровку за 10,4 я делал. Во время войны мне все равно было, вверх идти или вниз, все одинаково», - заявлял ветеран.

Именно Алексей Ботян стал одним из прототипов главного героя романа Юлиана Семенова, ведь на фронте у него был позывной Вихрь.

«Вихрь - потому что противник ничего не успевал, я слишком быстро передвигался, быстро менялась обстановка, молодой был, шустрый и быстрый», - не без гордости говорил Ботян.

Приключения в тылу врага у него были словно в кино. Алексея Ботяна, точнее его киношного прототипа, на экране сыграл Вадим Бероев. Героический разведчик сотрудничал с польскими партизанами, именно его группе удалось обнаружить секретный склад боеприпасов и взрывчатки, тем самым спасти от разрушения Краков, который немцы намеревались заминировать при отступлении. За это Ботяна наградили польским орденом за выдающиеся боевые заслуги.

«Весь склад был взорван, этим самым мы обезоружили немцев. Они же хотели взорвать плотины на словацкой территории. Во всяком случае, мы помогли советской армии быстро продвинуться вперед и город Краков остался целым. Гитлер ведь распорядился тогда уничтожить все славянские города», - вспоминал разведчик.

После войны Алексей Ботян продолжил службу в разведке, на нелегальном положении. Под именем Лео Дворжак он работал механиком на урановых рудниках в Чехословакии, даже завел семью, правда, с разрешения КГБ. Еще он продолжал играть в волейбол, обожал шахматы, крутил педали, словно вечный двигатель, только цифры в паспорте говорили о том, что этот вихрь не стихает уже более ста лет.

«Прожил жизнь я, счастливым был, везло мне в жизни», - рассказывал в одном из своих последних интервью Алексей Ботян.

Проведя почти всю войну в тылу врага, он ни разу не был ранен, а о большинстве его подвигов до сих пор почти ничего не известно. Это государственная тайна.