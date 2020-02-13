«Оказался в эпицентре Сталинградской битвы»: ведущий «Военной приемки» рассказал о военных подвигах деда

Журналисты «Звезды» приняли участие в масштабном проекте «Дорога памяти». У каждого из них есть личная история о своем родственнике, защищавшем страну на полях боев или трудившемся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Среди них - дед ведущего «Военной приемки» Алексея Егорова, летчик-истребитель Сергей Егоров.

«Он был призван на войну в возрасте 19 лет, и уже 1942 году, 20-летним парнем, оказался в эпицентре Сталинградской битвы. Через линию фронта ему нужно было привезти на самолете По-2 на этажерке офицера штаба с секретными документами. В итоге самолет был подбит, загорелся, дедушка оказался в госпитале. Вылечился, потом переучился на истребителя и истребителем дошел до Берлина», - рассказал Егоров.

Сохранить историю и рассказать о тех, кто сражался за Родину - это главная цель мультимедийного музея «Дорога памяти», который создается в подмосковном парке «Патриот». С каждым днем уникальная экспозиция пополняется новыми фотографиями участников Великой Отечественной войны и воспоминаниями их близких. Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо предоставить сведения о своих родственниках, которые защищали страну на полях боев или трудились в тылу. Данные можно передать через ближайший военкомат или на сайте проекта. Если возникли проблемы - можно проконсультироваться в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.