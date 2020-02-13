Информационный пункт проекта «Дорога памяти» открылся в Таджикистане

Во всех регионах России и даже за ее пределами открываются специальные информационные пункты проекта «Дорога памяти». Это мультимедийная галерея фотографий участников Великой Отечественной войны. Она создается в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы. Цель экспозиции - сохранить историю и рассказать о тех, кто сражался за Родину. Принять участие в проекте может каждый, предоставив сведения о своих родственниках - бойцах Красной Армии и тружениках тыла.

В Таджикистане сделать это помогают военнослужащие 201-й российской военной базы. Они организовали мобильный пункт сбора данных и приезжают на дом к тем, кто хочет увековечить память героев. Первым с такой просьбой обратился житель Душанбе Абдуладжон Расулов. Его дяди воевали на Украинском фронте. Один из братьев служил в артиллерии - был командиром орудия. Второй - командовал разведротой. Оба награждены орденами Славы и Красной Звезды.

«Мы должны ценить и поклониться перед подвигами своих предков. Мы должны знать, что наше сегодня голубое небо, наша мирная жизнь были достигнуты подвигом людей, которые не жалели себя для того, чтобы победить над врагом», - отметил важность проекта «Дорога памяти» Расулов.

Специальные информационные пункты уже работают в Петербурге, Самаре, Подольске. В Москве их несколько - в Центральном музее Вооруженных Сил, в Театре Российской армии, в Центральном военно-морском музее и в Доме Офицеров. В ближайшее время откроется еще один - на базе Российского технологического университета.

Отправить данные можно и на сайте Минобороны в разделе Дорога памяти. Там нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет. В графе «История героя» можно рассказать о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны, а также загрузить фотографии и сканы фронтовых писем.

Если возникли проблемы - можно проконсультироваться в ближайшем военкомате или по телефонам: +7 (495) 696-71-32, +7 (495) 696-71-36.