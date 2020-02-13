Приговоренный город: что Ботян рассказывал об освобождении Кракова

Легендарный советский разведчик и герой Великой Отечественной войны Алексей Ботян, незадолго до своего ухода из жизни рассказал, как ему удалось спасти от уничтожения польский Краков в 1945 году.

По его словам, немцы, готовясь к отступлению, сосредоточили на пригородных складах огромное количество взрывчатки. Личным указанием Гитлер приговорил Краков к уничтожению, повелев заминировать в польском городе все, что только можно.

«В сорока километрах восточнее Кракова находился замок и в нем немцы сосредоточили огромное количество взрывчатки, за счет чего снабжали фронт и собирались при отступлении взрывать город Краков. Мы решили этому воспрепятствовать. Мы смогли найти одного из немецких офицеров, который был поляком по национальности. Тот склад, который они хотели использовать, мы заминировали с его помощью. При взрыве все разрушилось, тем самым мы не позволили Гитлеру уничтожить город Краков», - рассказывал герой войны Алексей Ботян.

Известие о смерти знаменитого фронтовика пришло этим утром. Ботяну было 103 года, очередной день рождения он отметил буквально на днях. За свое умение быстро передвигаться Ботян получил прозвище «Вихрь». Настоящее имя героя высечено на мемориальном камне в Кракове.