История гордости: по всей стране открываются пункты обработки информации от участников проекта «Дорога памяти»

В подмосковном парке «Патриот» создается мультимедийный музей «Дорога памяти», который призван сохранить историю и рассказать о тех, кто сражался за Родину.

С каждым днем уникальная экспозиция пополняется новыми фотографиями участников Великой Отечественной войны и воспоминаниями их близких. Принять участие в проекте, может каждый, предоставив сведения о своих родственниках, которые защищали страну на полях боев или трудились в тылу. Данные можно передать через ближайший военкомат. Кроме этого, по всей стране создаются специальные пункты, где помогают загрузить необходимую информацию. К этой работе уже подключили 20 тысяч человек.

В Екатеринбурге в комплексном центре социального обслуживания населения для пенсионеров организовали специальные курсы. На них учат обращаться со сложной для пожилых людей компьютерной техникой. Уже на первом занятии в общую базу «Дорога памяти» внесли сведения о десяти героях войны.

Пункты, где можно загрузить информацию уже работают в Таджикистане, на 201-й российской военной базе, в Санкт-Петербурге, Самаре, в подмосковном Подольске. Еще один пункт откроется сегодня в Москве, на базе МИРЭА - Российского технологического университета.

Отправить данные можно и из дома, через Интернет. Для этого необходимо зайти на сайт Министерства обороны РФ в раздел «Дорога памяти». Заполнить анкету с обязательными полями, что необходимо для доступа в личный кабинет. Остальные сведения предоставляются по возможности. Можно указать дату и место рождения участника войны, дату призыва, место службы, воинское звание. Если сохранились - загрузить фронтовые письма. В графе «История героя» расскажите о боевом пути родственника, о его жизни до и после войны.

Далее следует загрузить фотографию, если она имеется. При необходимости ее можно скадрировать или повернуть. Затем нажать кнопку «Сохранить». После модерации герой будет добавлен на сайт. По любым вопросам вас всегда готовы проконсультировать в ближайшем военкомате или по телефонам: 8 495 696-71-32, 8 495 696-71-36.

Если нет доступа в Интернет - сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военкомат, или принести данные о героях лично.

В Москве, например, точки приема информации работают в Центральном музее Вооруженных Сил, в Театре Российской армии, в Центральном военно-морском музее и в Доме Офицеров. В проекте «Дорога памяти» уже участвуют журналисты телеканала «Звезда», потому что у каждого в семье есть личная история, которой он гордится.