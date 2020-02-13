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Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян

Ян Брацкий
08:17 13.02.2020
Именно Алексей Ботян спас от уничтожения польский Краков в годы Великой Отечественной войны.
Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян
© Фото: ТРК "Звезда"

Ушел из жизни легендарный советский разведчик Алексей Ботян, который спас от уничтожения польский Краков в 1945 году. Прославленному ветерану с позывным «Вихрь», буквально на днях исполнилось 103 года.  

Боевой путь Ботяна также долог. Он принимал участие в обороне Москвы, затем был переброшен во вражеский тыл. Подвиги разведчика в жизни легли в основу знаменитой советской киноленты о майоре Вихре.

Ботян неоднократно срывал планы гитлеровцев. Так, в конце войны диверсанты под командованием разведчика уничтожили склад взрывчатки, которую немцы планировали использовать перед отступлением для уничтожения польского Кракова.

Для Алексея Ботяна война началась в далеком 1939 году, когда он служил в чине унтер-офицера польской армии, был командиром зенитного орудия. Личное дело Ботяна привлекло внимание военной разведки. Легендарный герой знал три языка, в том числе немецкий, детство провел среди поляков, в техникум поступил в Чехии, а жил среди судетских немцев. В 1940 году Ботяна направили на службу в органы НКВД СССР, а в 1941 он закончил разведывательную школу. В том же году его перебросили за линию фронта.

Позывной «Вихрь» Ботян получил за умение быстро передвигаться. Еще одно прозвище легендарного разведчика - «партизан Алеша». Настоящее имя героя теперь высечено на мемориальном камне в Кракове.

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