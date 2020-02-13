Невидимый фронт: в Москве состоялась встреча ветеранов военной контрразведки

Ветераны военной контрразведки встретились в канун предстоящего Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 31-й годовщиной завершения выполнения 40-й армией задач в Афганистане. Мероприятие состоялось в Культурном центре ВС РФ им. И.В. Фрунзе.

«Мы практически не упоминали о роли военной контрразведки в афганской компании, а по большому счету, это невидимая, но очень знаковая работа, которая имела государственное значение. Огромный комплекс разноплановых задач решал особый отдел в Афганистане. Это и противодействие шпионажу и обеспечение скрытности и противодействие идеологическим диверсиям, розыск пропавших без вести, а также борьба с негативом. Военная контрразведка выполняла огромный и полезный объем задач», - вспоминает руководитель военной контрразведки ФСБ РФ 2000 по 2015 годы Александр Безверхний.

В программе встречи - торжественное собрание, концерт ансамбля патриотической песни, а также выступления ветеранов военной контрразведки и Вооруженных Сил с воспоминаниями о службе в Афганистане и других зарубежных государствах.

«Это встреча друзей и единомышленников. Мы хотим повстречаться, обняться и обсудить планы на будущее. Все мы готовимся к юбилею Великой Победы. Поколение уходит, а за ним идут "афганцы". Мы должны взять на себя всю тяжесть военно-патриотического воспитания нашего общества и вернуть историческую память», - уверен Безверхний.

Бывший руководитель военной контрразведки уверен, что ветераны боевых действий в Афганистане заслуживают самого доброго отношения к себе. Их встреча стала возможной благодаря усилиям Общественной организации ветеранов Департамента и органов военной контрразведки.