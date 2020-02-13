Груда искореженного металла: первые кадры с места смертельного ДТП в Псковской области

На месте крупного ДТП в Псковской области, жертвами которого стали 8 человек, работает следственно-оперативная группа, работу которой курирует лично начальник УМВД РФ по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

«Около 0.20 на шоссе Санкт-Петербург к границе с Республикой Белоруссия на 484 километре произошло столкновение двух автомашин, в результате которого восемь человек погибли, два человека находятся в больнице», - рассказал Семенов.

Ранее сообщалось, что в первом часу ночи 13 февраля на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегрузного автомобиля Volvo. В результате ДТП скончались восемь человек, все они граждане Украины.