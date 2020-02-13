На борту Diamond Princess диагностировано еще 44 случая заражения коронавирусом

Еще 44 человека, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, заразились коронавирусом. Об этом сообщает японский Минздрав. Сейчас корабль пришвартован в районе порта Иокогамы. Среди вновь заболевших 29 японцев и 15 граждан других государств.

Таким образом, общее количество заболевших на борту судна составляет 218 человек, большинство из которых пенсионеры, сообщает портал Japan Times. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Вирусологи готовят людей к эвакуации.

«В настоящее время мы организуем госпитализацию для тех, кто дал положительный результат на коронавирус», - заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.

Ранее власти китайской провинции Хубэй, которая считается эпицентром заражения, заявили об открытии новой методики диагностики коронавируса. Теперь медики имеют более широкий спектр методов для постановки диагноза. До этого положительный результат на коронавирус можно было диагностировать только с помощью тестовых наборов, которые были в большом дефиците по всей стране.

К этому часу опасная инфекция унесла жизни 1310 человек. Благодаря усовершенствованной методике диагностики, удалось выявить около 50 тысяч инфицированных.