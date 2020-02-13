Металл в клочья: опубликованы фото с места смертельного ДТП под Псковом

Опубликованы первые фотографии с места смертельного ДТП в Псковской области. На кадрах виден искореженный микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и перегородивший дорогу большегруз.

В четверг, 13 февраля, в 0:29 по московскому времени на 475 километре федеральной трассы Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района произошло столкновение, в результате которого погибли восемь граждан Украины, еще двое пострадали.

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По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», асфальтобетонное покрытие на участке, где произошло ДТП, было влажное и обработано противогололедными материалами. Сообщается, что на данный момент движение транспорта в районе деревни Рудо восстановлено и идет в штатном режиме.