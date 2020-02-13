В Госдуме предложили ввести скидки на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. Письмо с соответствующей инициативой народный избранник направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, сообщает RT.

В своем обращении депутат пишет, что сейчас оплата услуг ЖКХ остается весомой статьей расходов для россиян. В качестве механизма, который позволит гражданам сэкономить на оплате ЖКХ, Чернышов предлагает рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций по квартплате, оплате электроэнергии, газа и иных коммунальных услуг.

Народный избранник отмечает, что согласно действующим правилам россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, однако возможность отказа от бумажного варианты не предусмотрена.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», - уверен парламентарий.

Размер скидки, считает Чернышов, можно будет обсудить после принятия соответствующего решения.

В сообщении депутат подчеркивает, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна быть сохранена.

Также народный избранник предлагает обязать компании, размещающие свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определенный процент на оплату ЖКХ.