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Мирная жизнь: как сирийские беженцы обустраивают быт в освобожденных городах

Владислав Кустов
06:36 13.02.2020
Население освобожденных от боевиков населенных пунктов увеличивается с каждым днем, а мирные жители начинают работать и жить в своих домах.
Мирная жизнь: как сирийские беженцы обустраивают быт в освобожденных городах
© Фото: ТРК "Звезда"

Сирийские беженцы постепенно возвращаются в свои дома на юго-востоке провинции Идлиб. Многие из местных жителей впервые за долгие годы переступают родной порог. Жилье не узнать. Ветер дует через дыры, которые в стенах прорубили боевики. Они планировали использовать комнаты, как огневые точки.

Беженцам Саиду и Ваффе каждая деталь напоминает о довоенном прошлом. Когда в город пришли террористы, семья думала об одном, как уберечь сына.

«Когда сюда пришли боевики и начали убивать жителей и насиловать женщин мы, конечно, сразу уехали в Хаму. Это было очень тяжело, когда ты далеко от дома где ты родился и вырос, воспитывал своих детей. Конечно, вернуться в свой дом - большое счастье. У русских есть хорошая поговорка про это, я знаю: "в гостях хорошо, а дома лучше"», - рассказывает бывшая беженка Ваффа Юсуфи.

Оставаться в городе рисковали немногие. Те, кому нечего терять: нет детей, родственников. Остальные уезжали, а вернуться сейчас могут не многие. У кого-то не хватает средств, а чьи-то дома еще предстоит разминировать саперам.

Еще одна бывшая беженка Аман, поднимаясь на свой этаж посчитала все ступеньки. Говорит - так делала до войны. В доме она с мужем прожила 10 лет. Потом и не знала, сможет ли вернуться обратно. У подъезда осталась россыпь автоматных патронов, а в квартире нет отопления и воды.

«Главное стены остались, а быт мы со временем наладим. Сделаем ремонт, выбросим мусор. Все, что осталось в квартире - крохи от того, что у нас было. Почти все наше имущество боевики прибрали к рукам», - жалуется Аман аль Халяб.

В паре сотен метров от ее квартиры здание тюрьмы, приближаться к которому девушка боится, ведь там погибли ее знакомые. Одиночные камеры один на два метра, а по соседству общие. Каждая рассчитана на 30-40 человек. Спать заключенным приходилось на поролоновых подушках и прямо на полу.

Вообще на улицах города многое напоминает о войне, повсюду люди в военной форме, но кое-где уже встречаются продуктовые лавки.

«Конечно, в первую очередь мы торгуем тем, что нужно каждый день - вода, крупа, хлеб, но население города увеличивается с каждым днем. Когда закончат работу саперы, мы заживем как раньше и даже лучше», - надеется владелец местного магазина Абу Ами.

Власти обещают в ближайшее время наладить водопровод, подачу электроэнергии, работу школ и больниц. Люди верят, но окончательно забыть о тревоге, что все может повториться снова, пока не могут. Совсем недалеко, в Идлибской зоне деэскалации, еще идет война. Министерство обороны России распространило кадры, как в сторону Идлиба движется колонна турецкой бронетехники и грузовых машин, что только увеличивают напряженность в регионе.

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