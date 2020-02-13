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Опасный лед: в Москве и области объявили желтый уровень погодной угрозы

Анна Касаткина
05:58 13.02.2020
Предупреждение будет действовать до 11.00 14 февраля.
Опасный лед: в Москве и области объявили желтый уровень погодной угрозы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице и местами по области ожидается гололедица.

Предупреждение будет действовать до 11.00 14 февраля.

«Степень интенсивности погодных явлений - желтый - погода потенциально опасна», - говорится на сайте Гидрометцентра России.

Ранее жителей Москвы предупредили о резком похолодании. К концу недели в ночные часы температура может опускаться до -7 градусов.

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