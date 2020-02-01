Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

Американский сенат проголосовал против вызова свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу. Против такого решения высказался 51 сенатор, за - 49.

Представители Демократической партии на протяжении всего процесса утверждали, что отказ от вызова свидетелей станет провалом и продемонстрирует незаинтересованность их коллег в установлении истины. Республиканцы, в свою очередь, настаивали, что вызов свидетелей должен проходить в рамках расследования палаты представителей.

В декабре прошлого года палата представителей Соединенных Штатов утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента Трампу. Обвинительное заключение по статье о превышении полномочий поддержали 230 конгрессменов, 197 выступили против, один воздержался. Статью о препятствовании работе конгресса также поддержали большинство проголосовавших.

В середине января этого года палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей по делу об импичменте американского главы.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру отстранения от власти Дональда Трампа 25 сентября 2019 года. Главу Белого дома обвинили в том, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским он якобы просил президента Украины начать коррупционное расследование против Хантера Байдена, который является сыном Джо Байдена - основного оппонента Трампа на президентских выборах.