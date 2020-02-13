Все погибшие в массовом ДТП под Псковом оказались гражданами Украины
В первом часу ночи 13 февраля на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель произошло столкновение микроавтобуса и большегруза.
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Все погибшие в ДТП в Псковской области являются гражданами Украины, сообщила глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова.
Ранее сообщалось, что в первом часу ночи 13 февраля на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегрузного автомобиля Volvo.
«Полиция сообщает, все восемь погибших - граждане Украины», - приводит РИА Новости слова главы района.
Также известно, что у микроавтобуса были украинские номера. Сообщается о двух пострадавших, один из которых является гражданином Белоруссии. Расследование происшествия находится под контролем начальника УМВД по Псковской области Алексея Овсянникова.