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Власти Хубэя заявили о новом методе диагностики коронавируса

Тамара Астапенкова
04:54 13.02.2020
Ранее положительный результат на коронавирус можно было диагностировать только с помощью тестовых наборов.
Власти Хубэя заявили о новом методе диагностики коронавируса
© Фото: Ji Chunpeng globallookpress

Власти китайской провинции Хубэй заявили о введении с четверга, 13 февраля, новой методики диагностики коронавируса. Об это сообщил Комитет здравоохранения Хубэя.

«С сегодняшнего дня мы будем включать количество клинически диагностированных случаев в число подтвержденных случаев, чтобы пациенты могли получать своевременное лечение», - приводит сообщение South China Morning Post.

В заявлении Комитета здравоохранения уточняется, что теперь медики имеют более широкий спектр методов для установки диагнозов. Ранее положительный результат на коронавирус можно было диагностировать только с помощью тестовых наборов, которые были в большом дефиците по всей стране.

По новой методике врачи провели диагностику ранее предполагаемых случаев заболевания и внесли изменения в результаты диагноза. Это привело к резкому увеличению числа новых подтвержденных случаев заболевания. В четверг, 13 февраля, врачи объявили о 14 840 заболевших в Хубэе, днем ранее эта цифра составляла 1638 новых случаев инфицирования за сутки.

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