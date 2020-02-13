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Неверный маршрут и огонь по гражданским: как произошел конфликт между военными США и жителями Хасеке

Даниил Левин
04:36 13.02.2020
Остановить массовое кровопролитие удалось только по прибытию российских военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Отклонение колонны военной техники Вооруженных сил США на северо-востоке Сирии 12 февраля едва не обернулось массовым кровопролитием. В результате конфликта местных жителей с американцами погиб подросток и избежать новых жертв позволило лишь прибытие на место российских военнослужащих.

Колонну американских военных, вышедшую за пределы маршрута, остановило подразделение правительственных войск в Сирии в провинции Хасеке. В связи с этим жители решили устроить стихийный митинг: начали закидывать автомобили камнями и разбивать арматурой стекла. Люди пытались объяснить американским солдатам, что им не рады, а нахождение их в стране незаконно.

В ответ американцы открыли огонь по людям. Четырнадцатилетний подросток Фейсал Мухаммад погиб на месте, еще один местный житель был ранен.

«Американцы пришли и столкнулись с недовольством жителей деревни, которые забросали их камнями. Тогда военные США ответили стрельбой! Они открыли беспорядочный огонь по людям», - рассказал очевидец Фахт Алхусейн.

Затем в небо поднялись истребители военно-воздушных сил США. Однако даже после случившегося сирийцы продолжили выражать свое недовольство. Остановить конфликт удалось по прибытию российских военнослужащих.

«Они приехали сразу же, чтобы разрешить противоречия между американцами, гражданскими и сирийскими солдатами», - пояснил присутствующий на месте событий журналист.

Военнослужащие быстро вникли в проблему, постарались выслушать всех и попросили каждого взять себя в руки. Но окончательно успокоить стороны конфликта получилось только после длительных переговоров.

«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих, удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями и обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Перед тем, как покинуть место происшествия, военным США пришлось привести в порядок разбитую технику. У многих автомобилей оказались повреждены кузова и разбиты стекла, некоторые оказались не на ходу. На пострадавших среди американцев и новых жертв среди местных жителей благодаря современному вмешательству России удалось избежать.

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