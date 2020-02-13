Более 60 тысяч: в Китае резко выросло число инфицированных коронавирусом

За последние сутки в китайской провинции Хубэй почти в девять раз увеличилось число подтвержденных случаев заболевания, и почти в два раза больше умерло людей, чем накануне, сообщает South China Morning Post.

Общее число зараженных новым типом коронавируса в Китае в четверг, 13 февраля, составляет 60 062 человек, из них умерли 1357 пациентов. Сутки назад число инфицированных было 44 794, погибших - 1013 человек. В провинции Хубэй зарегистрированы 14 840 новых случаев заболевания (1638 днем ранее). Скончались в провинции 242 человека (94 сутки назад).

Ранее в ВОЗ рассказали, что специалисты разрабатывают четыре вакцины против нового вида коронавируса. Ожидается, что две вакцины начнут тестировать на людях через три-четыре месяца, полностью они будут готовы через год - полтора.