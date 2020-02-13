Восемь погибших: под Псковом столкнулись большегруз и микроавтобус

В Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузного автомобиля погибли восемь человек. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По предварительной информации, в Псковской области в первом часу ночи на федеральной автодороге Санкт-Петерубрг - Невель произошло столкновение частного микроавтобуса и большегруза», - рассказал сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

Также есть пострадавшие, добавили в пресс-службе. Расследование происшествия находится под контролем начальника КМВД по Псковской области Алексея Овсянникова. На месте происшествия находятся экстренные службы, полицейские. Они проводят все необходимые мероприятия для восстановления картины происшествия. По информации СМИ, у микроавтобуса украинские номера.