«Это очень большая проблема»: врач раскрыл главную опасность храпа

Храпящие люди рискуют столкнуться с недостатком кислорода в организме. Шумный сон также может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, рассказал радио Sputnik отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

По словам доктора, у людей с подобной проблемой часто наблюдается синдром обструктивного апноэ сна - задержки дыхания во сне на десять секунд и более. Впоследствии это может нанести здоровью и самочувствию серьезный вред.

«Человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема», - пояснил врач.

Задержки дыхания могут испортить сон и весь последующий день, так как мозгу постоянно приходится пробуждаться для восстановления дыхания. Кошелев добавил, что особое внимание стоит обратить на детский храп.

«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается», - сказал специалист.

Ранее ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией. Согласно статистике, у издающих громкие звуки во сне женщин рак диагностируют чаще, чем у мужчин.