В России вступил в силу запрет на чартерные перевозки между РФ и КНР

Российские авиакомпании в полночь 14 февраля 2020 года временно прекращают осуществлять чартерные пассажирские перевозки из РФ в Китай и в обратном направлении. Авиакомпании Китая продолжают летать в обычном режиме, сообщили в Росавиации.

«С 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введен временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении. Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился», - говорится в сообщении ведомства.

Об отмене всех чартерных рейсов между Россией и Китаем из-за распространения коронавируса объявила в начале февраля вице-премьер Татьяна Голикова. Такое решение было принято для обеспечения безопасности здоровья граждан внутри страны.