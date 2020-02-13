«Чудовищное безумие»: посол РФ в Турции рассказал о поступающих ему угрозах

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал об угрозах, поступающих ему в интернете в связи с обострением ситуации в Идлибе. По его словам, происходящее похоже на «безумие».

Он отметил, что обстановка в Сирии в последние дни наполнена очень болезненными событиями: гибелью сначала российских офицеров, а затем турецких военных.

«Но посмотрите, какая чудовищное безумие началось в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний: "Прощайтесь с жизнью", "Никто не станет вас оплакивать", "Настало время сгореть" и так далее», - сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция.

Дипломат напомнил, что подобное происходило пять лет назад из-за Алеппо и впоследствии в Анкаре был убит посол Андрей Карлов.

«Мне самому угрожают напрямую. Неужели история никому ничего не учит?», - сказал он.

Ситуация в Сирии обострилась из-за гибели турецких военнослужащих. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского президента Владимира Путина оказать давление на официальный Дамаск для того, чтобы сирийская армия прекратила наступление и отошла от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае, по его словам, Турция будет вынуждена дать военный ответ.

Накануне Путин и Эрдоган обсудили ситуацию по телефону. По словам главы Турции, диалог оказался «конструктивным и продуктивным».