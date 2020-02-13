ВМС США захватили иранское судно с ракетами: видео

В Аравийском море корабль ВМС США задержал судно с иранскими противотанковыми и противовоздушными ракетами. Небольшое судно было задержано еще 9 февраля, но данные Центральное командование США опубликовало только в четверг, 13 февраля.

«Изъятое оружие включает 150 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) “Дехлавие”, которые являются иранскими копиями российских ПТУР “Корнет”. Другие компоненты оружия, захваченные на борту, были иранской конструкции и производства и включали три иранские ракеты класса “земля-воздух”», - говорится в сообщении командования.

Уточняется, что на борту были обнаружены иранские тепловизионные оружейные прицелы и компоненты для беспилотников и надводных кораблей, а также другие боеприпасы и передовые части оружия. Захваченное американскими моряками системы вооружения идентичны тем, что были изъяты США в Аравийском море в ноябре, говорится в заявлении.

«Многие из этих систем вооружения идентичны современным вооружениям и компонентам вооружения, захваченным эсминцем в Аравийском море в ноябре», - заявляет Центральное командование США.

Отмечается, что захваченное оружие в ноябре было «иранского происхождения и предназначалось для хуситов в Йемене», что является нарушением резолюции Совбеза ООН. Согласно этой резолюции, запрещается производить прямые или косвенные поставки, а также продажу или передачу оружия хуситам.