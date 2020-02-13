Сенат США ограничил Трампа в военных действиях против Ирана

Сенат Конгресса США принял решение одобрить резолюцию, в соответствии с которой возможности американского лидера Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана будут ограничены.

Следующим этапом движения инициативы станет ее направление в палату представителей. Планируется, что там ее поддержат демократы. Об этом сообщает ТАСС.

В Белом доме ожидают в этом случае того, что Трамп наложит вето на резолюцию. Для того, чтобы преодолеть его, демократических сил окажется недостаточно.