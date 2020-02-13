В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Будапешта
В Москве прогремел праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Взятие города советскими войсками 13 февраля 1945 года позволило отрезать крупные силы Вермахта в Югославии.
В небо российской столицы по случаю юбилея выпустили более 3 тысяч фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечили пушки времен Великой Отечественной войны.
В четверг, 13 февраля, Минобороны РФ рассекретило уникальные документы по случаю 75-летия освобождения Будапешта от нацистов. На сайте оборонного ведомства были опубликованы фронтовые донесения, протоколы допросов пленных, наградные листы, уникальные фотографии.
В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничными салютами дни, когда советская армия освобождала от фашистов советские и европейские города.