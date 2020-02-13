Шаг в будущее: российские специалисты приступили к разработке сетей 5G

Российские специалисты приступили к разработке отечественных сетей пятого поколения 5G. Об этом рассказал RT глава Лидирующего инновационного центра на базе Сколтеха Виталий Шуб.

«Новые сети могут дать высокие скорости соединения, что важно для пользователей с учетом того, что уже сейчас львиная доля трафика - это видео. Появится возможность передачи данных не только в Full HD, но и в разрешении 4K и даже выше. В новую сеть можно легко выгрузить все вещающие в России телеканалы в сверхвысоком разрешении», - рассказал Шуб.

Он уточнил, что при разработке отечественных сетей 5G учитывается специфика российского телекоммуникационного рынка. Появится определенный стандарт, который будет доступен всем отечественным производителям. И будет создан защищенный от внешних санкций рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей, считает глава ЛИЦ.

Шуб также рассказал о возможностях создания российских сетей шестого поколения к 2030 году.

«У нас есть определенный интеллектуальный задел, чтобы разрабатывать некоторые ключевые технологии шестого поколения. Ведь связь 6G, создание которой ожидается к 2030 году, будет принципиально новой технологией, для ее создания простой модернизации оборудования недостаточно», - объяснил Шуб.

Ранее стало известно, что отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, выделяемые под спецсвязь, могут передать для 5G в крупных регионах. В будущем возможет переход на частоты в диапазоне 4,8-4,9 ГГц.